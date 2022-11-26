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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 300 человек

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего 21 ноября, увеличилось до 310 человек. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Ранее сообщалось о 268 погибших.

Издание уточняет, что еще 24 человека числятся пропавшими без вести.

В результате землетрясения были повреждены свыше 20 тысяч домов, более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища.

В понедельник Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява. По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.

В Индонезии часто бывают и более мощные землетрясения, которые наносят относительно меньший ущерб. Эксперты полагают, что масштабам разрушений способствовало то, что эпицентр находился близко к поверхности земли, а инфраструктура в пострадавшей сельской местности была плохо приспособлена к сильным колебаниям. В первые часы спасательные работы затруднило то, что связь не работала, дороги были разрушены, а на местах не хватало тяжелой техники для разбора завалов.

Последствия землетрясения в Индонезии

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По интенсивности сотрясений в эпицентре последнее землетрясение оценивается как "очень сильное".Число погибших из-за землетрясения превысило 160 человек. Как заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил, многие из погибших были школьниками.Более 13 тысяч человек, чьи дома оказались сильно повреждены землетрясением, были доставлены в эвакуационные центрыОчаг землетрясения находился близ города Чианджур с населением около 175 тысяч человек. Население одноименного региона превышает 2,5 миллиона человек.Индонезия регулярно сталкивается с разрушительными землетрясениями. Так, в феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли не менее 25 человек, более 460 получили ранения. В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибли более 100 человек и около 6,5 тысячи получили ранения.Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало не менее 25 афтершоковМощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 тысяч человек в ряде стран, большинство - в Индонезии.
По интенсивности сотрясений в эпицентре последнее землетрясение оценивается как "очень сильное".
Индонезия
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