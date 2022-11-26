Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 300 человек

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего 21 ноября, увеличилось до 310 человек. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Ранее сообщалось о 268 погибших.

Издание уточняет, что еще 24 человека числятся пропавшими без вести.

В результате землетрясения были повреждены свыше 20 тысяч домов, более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища.

В понедельник Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява. По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.

В Индонезии часто бывают и более мощные землетрясения, которые наносят относительно меньший ущерб. Эксперты полагают, что масштабам разрушений способствовало то, что эпицентр находился близко к поверхности земли, а инфраструктура в пострадавшей сельской местности была плохо приспособлена к сильным колебаниям. В первые часы спасательные работы затруднило то, что связь не работала, дороги были разрушены, а на местах не хватало тяжелой техники для разбора завалов.