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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Эрдоган отметил, что возобновление переговоров между РФ и Украиной было бы выгодно всем

Эрдоган отметил, что возобновление переговоров между РФ и Украиной было бы выгодно всем
Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что в скорейшем возобновлении переговорного процесса между Россией и Украиной должны быть заинтересованы все стороны конфликта.

"Скорейшее восстановление почвы для переговоров между Россией и Украиной отвечало бы интересам всех сторон", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные в разговоре с Сунаком.

Турецкий лидер и британский премьер также обсудили двусторонние отношения, в частности в сфере торговли и оборонной промышленности.

Кроме того, Эрдоган заявил в ходе разговора о необходимости "новых и конкретных шагов" для решения кипрского вопроса.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что вопрос возобновления переговоров между Россией и Украиной может проясниться до весны.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина Великобритания Риши Сунак
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