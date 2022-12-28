Спикер турецкого парламента выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мира.
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил в среду, что инициировал выдвижение Эрдогана на эту престижную премию "за вклад в усилия по установлению мира между Россией и Украиной", сообщило агентство "Анадолу".
По словам Шентопа, со схожими обращениями выступят спикеры парламентов и депутаты из других стран.
Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут в числе прочих члены национальных парламентов и правительств, лица и члены организаций, награждённые Нобелевской премией мира, действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета, члены международных судов.
В соответствии с уставом Нобелевского фонда, лауреаты избираются норвежским Нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии.
Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года.
При вручении премии известны только имена лауреатов. Все остальные номинанты и мнения членов Нобелевского комитета держатся в секрете в течение 50 лет.