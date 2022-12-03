Один человек погиб во время обрушения породы на руднике в Забайкалье

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Работник золоторудной компании "Омчак" погиб при обрушении породы на руднике в Забайкальском крае, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, при сходе горных масс смертельные травмы получил крепильщик предприятия 1987 года рождения. В настоящий момент следователи работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы краевого МЧС России, в момент обрушения в шахте находились четыре человека. Самостоятельно выбрались трое.

"Балейская межрайонная прокуратура проводит проверку по поступившему сегодня ночью сообщению об обвале горных масс и гибели человека. В ходе проверки (...) будет оценено соблюдение правил охраны труда и производственной безопасности", - информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю сообщает, что также проводит доследственную проверку по данному факту.