В Забайкальском крае один горняк погиб в результате обрушения породы в шахте

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Обрушение горной породы произошло в пятницу в шахте золоторудной компании в Забайкальском крае, под завалами оказались два человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня около 10 часов (утра, 4:00 мск - ИФ) в шахте золоторудной компании, расположенной в Балейском районе, произошло обрушение горной породы, в результате чего пострадали два работника предприятия", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что один человек получил травмы, ведутся поиски второго рабочего. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, опрашиваются руководство и работники предприятия.

"Обрушение произошло в шахте золоторудной компании "Омчак", - сообщили агентству в краевом главке МЧС России.

"Одного работника поняли на поверхность без признаков жизни, он погиб, второй пострадавший пока не найден", - добавили там.

Это уже не первое обрушение в шахтах компании. Как сообщалось, 3 декабря прошлого года в шахте "Омчак" в результате схода горной массы погиб 35-летний работник предприятия. В момент обрушения в шахте находились четыре человека. Самостоятельно выбрались трое.