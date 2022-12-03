Астронавты NASA развернули новую солнечную панель на МКС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Двое американских астронавтов в субботу в ходе выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) смонтировали на ее поверхности и развернули новую солнечную панель в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщило NASA.

Астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио установили новую более мощную солнечную панель IROSA на четвертом сегменте (S4) правой стороны фермы МКС. Пара новых панелей была доставлена на МКС в воскресенье грузовым кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Вторую солнечную панель предполагается смонтировать на станции в ходе следующего выхода астронавтов в космический вакуум, который планируется 19 декабря.

Выход астронавтов в открытый космос из шлюзовой камеры Ouest для проведения монтажных работ начался в 07:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Москве). Он продлится около семи часов.

Первая пара панелей IROSA была установлена и развернута в ходе трех выходов астронавтов в космический вакуум в июне прошлого года. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.