Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с министром обороны республики Виктором Хрениным, сообщает в субботу госагентство БелТА.

"Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведут переговоры в Минске", - говорится в сообщении.

"Самолет главы военного ведомства России в эти минуты совершил посадку на аэродроме Мачулищи", - уточнили в агентстве.

Сообщается, что белорусская и российская стороны "обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".