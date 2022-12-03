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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Шойгу отметил важность партнерства с Белоруссией

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его "необъявленной войны" против Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", - сказал он в ходе переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске в субботу.

Глава российского военного ведомства высоко оценил "решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства".

Шойгу также напомнил, что "в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск".

Ранее в субботу сообщалось, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию.

Белоруссия Сергей Шойгу Виктор Хренин
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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

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