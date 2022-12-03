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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

США перебросили в Польшу группу истребителей F-15

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - На польскую авиабазу в городе Ласк прибыла группа американских истребителей F-15 Eagle, сообщило в субботу Командование ВВС США в Европе.

Они были переброшены в центральную часть Польши с авиабазы Лейкенхит в Великобритании.

По сообщению американского командования, истребители, точное количество которых не уточняется, "в Польше начнут операции по сдерживанию на восточном фланге НАТО".

Тем временем в начале декабря в рамках ротации итальянские истребители Eurofighter сменили канадские CF-18 на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии, откуда натовские самолеты проводят патрулирование в районе Черного моря.

США Польша F-15 НАТО
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