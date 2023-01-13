НАТО направит в Румынию самолеты AWACS для слежения за ВВС России

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - НАТО разместит на авиабазе Отопени под Бухарестом группу самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, которые будут следить за действиями российской военной авиации, сообщило командование Объединенных ВВС альянса.

Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года и будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в Юго-Восточной Европе и следить за военными действиями России. Миссия рассчитана на несколько недель.

"Наши AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО", - заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Самолеты будут переброшены в Румынию с авиабазы в Гайленкирхене (Германия), где размещено 14 самолетов AWACS, находящихся в подчинении натовского командования.

Сколько AWACS прибудет в Румынию, не сообщается.

Как отметили в командовании, с февраля 2022 года натовские самолеты AWACS осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания действий российских боевых самолетов вблизи границ альянса.