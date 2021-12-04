На острове Ява вновь активизировался вулкан Семеру

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вулкан Семеру на индонезийском острове Ява начал извергать клубы дыма, сообщает "Би-би-си". Местные жители срочно эвакуируются из-за близлежащих районов.

Официальные власти уточняют, что данных о пострадавших нет.

Очевидцы говорят, что в некоторых районах вулканическая пыль закрыла солнце.

Авиакомпаниям разослано предупреждение о том, что вулканическая пыль и пепел могут подниматься на высоту до 15 тыс. метров.

Bismillah. Stay safe, kawan-kawan di Semeru dan sekitar pic.twitter.com/PlG8BXDwxN — Fiersa Besari (@FiersaBesari) December 4, 2021

Вулкан Семеру уже извергался в январе этого года.