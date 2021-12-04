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На острове Ява вновь активизировался вулкан Семеру

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вулкан Семеру на индонезийском острове Ява начал извергать клубы дыма, сообщает "Би-би-си". Местные жители срочно эвакуируются из-за близлежащих районов.

Официальные власти уточняют, что данных о пострадавших нет.

Очевидцы говорят, что в некоторых районах вулканическая пыль закрыла солнце.

Авиакомпаниям разослано предупреждение о том, что вулканическая пыль и пепел могут подниматься на высоту до 15 тыс. метров.

Вулкан Семеру уже извергался в январе этого года.

Последствия извержения вулкана в Индонезии

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Индонезия Ява Семеру

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