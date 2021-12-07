Число жертв извержения вулкана на Яве выросло до 34

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Жертвами извержения вулкана Семеру на острове Ява стали по меньшей мере 34 человека, еще 17 пропали без вести, покинуть свои дома пришлось примерно 3700, сообщает ВВС со ссылкой на представителя индонезийского ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Активная стадия извержения пришлась на 5 декабря. Вулканическим пеплом засыпало несколько ближайших деревень. Поисково-спасательная операция продолжается в условиях плохой погоды и продолжающихся вулканических выбросов.

7 декабря пострадавшую зону посетил президент Индонезии Джоко Видодо. Он предупредил, что ремонтно-восстановительные работы там смогут начаться, только когда вулкан полностью утихнет.

Высота Семеру - 3676 метров над уровнем моря. В предыдущий раз он просыпался в декабре 2020 года, тогда его извержение тоже привело к эвакууации тысяч местных жителей. Всего в Индонезии 130 вулканов, страна находится на Тихоокеанском огненном кольце - в зоне повышенной сейсмической активности.