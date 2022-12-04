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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-14" покинул спускаемый аппарат

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из спускаемой капсулы пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14", приземлившегося в воскресенье в пустыне Гоби, трех членов его экипажа, следует из трансляции Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN).

Посадочный модуль приземлился на посадочной площадке Дунфэн, расположенной в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в 20:09 по Пекинскому времени (в 15:09 по Москве). На Землю после почти девятичасового автономного полета вернулись астронавты Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Цзючжэ. Они прибыли на станцию 5 июня и проработали на ней 183 дня.

В миреЭкипаж корабля "Шэньчжоу-14" вернулся на Землю с орбитальной станции КитаяЧитать подробнее

По данным Управления программы пилотируемых полетов КНР, медицинские работники, находившиеся на месте посадки, подтвердили, что все члены вернувшегося экипажа здоровы и хорошо себя чувствуют.

Теперь тайконавтам предстоит пройти ряд обследований и начать курс восстановления после нахождения в условиях микрогравитации, чтобы вновь адаптироваться к земным условиям.

В рамках этой миссии впервые в истории китайской космонавтики была произведена ротация экипажей на орбитальной станции. 30 ноября им на смену на станцию прибыл экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15". В него входят тайконавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.

Китай Шэньчжоу-14 Тяньгун
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