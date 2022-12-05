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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Мишустин и Ли Кэцян обсудят развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в понедельник проведут 27-ю регулярную встречу глав правительств двух стран в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба российского правительства.

"Михаил Мишустин и Ли Кэцян планируют обсудить широкий круг вопросов развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы правительств уделят особое внимание ходу реализации крупных совместных проектов в различных областях, а также углублению торгово-экономической кооперации в условиях сохраняющейся геополитической напряженности.

"По итогам мероприятия ожидается принятие Совместного коммюнике 27-й регулярной встречи глав правительств России и Китая", - добавили в пресс-службе.

Китай является ведущим торговым партнером России. В 2021 году товарооборот вырос на 35% - до $140,7 млрд. В январе-октябре 2022 года объем взаимной торговли вырос еще на 27% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года) - до $143 млрд, информирует аппарат правительства РФ.

Там отметили, что реализуются проекты в области промышленной кооперации, включая проектирование и разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Активно развивается взаимодействие в автомобилестроении. Так, в Тульской области завод "Грэйт Уолл" выпускает до 40 тысяч автомобилей в год. Большой потенциал просматривается в информационно-телекоммуникационной сфере.

Россия Китай Михаил Мишустин Ли Кэцян
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