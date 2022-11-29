РФ сохранила трубопроводные поставки нефти в КНР за 10 месяцев на уровне 33,3 млн т

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Трубопроводные поставки нефти из России в Китай за 10 месяцев 2022 года составили 33,26 млн тонн, что почти равно прошлогоднему уровню, сообщил вице-президент CNPC Хуан Юнчжан на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве.

Он также отметил, что в феврале 2022 года был продлен договор на поставки нефти из России в западные регионы Китая, "что обеспечит объемы в общей сложности 100 млн тонн российской нефти в течение полного продленного срока договора".

Ранее ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин, также выступая на форуме, сообщил, что общий экспорт нефти из России в Китай по итогам января-октября 2022 года вырос на 9,5% год к году - до почти 72 млн т. "Это чуть меньше, чем поставки в КНР из Саудовской Аравии, 73,8 млн - их результат", - сказал он.