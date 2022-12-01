РФ и КНР договорились о сотрудничестве в сфере технологий ядерной медицины

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения с послом КНР Чжаном Ханьхуэем; в частности, стороны договорились о взаимодействии стран в области применения инновационных радиофармпрепаратов в онкологии, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Министр (Мурашко - ИФ) предложил сотрудничество в новой области, касающейся применения инновационных радиофармпрепаратов и внедрения технологий ядерной медицины. По словам Мурашко, радиофармпрепараты - новая, прорывная методика для диагностики и лечения заболеваний, в том числе, тяжелых и запущенных форм онкозаболеваний", - говорится в сообщении.

В свою очередь Чжан Ханьхуэй отметил, что в КНР придается большое значение как развитию традиционной китайской медицины, так и активному использованию современных технологий. В связи с чем предложение России в области применения радиофармпрепаратов в онкологии является интересным для китайской стороны.

Глава Минздрава РФ выразил заинтересованность в развитии сотрудничества по таким направлениям, как стажировки медицинских специалистов, импорт и экспорт медицинской продукции, биобезопасность и телемедицина.

"До пандемии российско-китайское сотрудничество в области образования было очень плотным. Сегодня его необходимо интенсифицировать, расширяя географию взаимодействия российских и китайских медицинских вузов и научных центров, программы стажировок наших специалистов", - сказал Мурашко.

Посол КНР в России заявил, что страна готова углублять сотрудничество с российскими партнерами во многих областях, особенно - в сфере здравоохранения.

"Следует объединить наши силы и возможности для создания инновационных лекарств, технологий, оборудования, взаимодействовать в области медицинского образования. Мы готовы направлять наших специалистов для стажировки в России и принимать российских специалистов у себя", - сказал он.

Участники встречи также подтвердили, что на международных площадках стороны совместно отстаивают позицию о недопустимости политизации вопросов здравоохранения, что позволяет синхронизированно взаимодействовать на международных площадках и успешно справляться с новыми вызовами.