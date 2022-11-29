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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

ЕК готова приступить к обсуждению новых санкций против РФ на этой неделе

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия на этой неделе готова начать переговоры со странами Евросоюза по подготовке нового - девятого - пакета санкций в отношении России, сообщает Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц.

"Комиссия готова на этой неделе начать переговоры со странами ЕС по вопросу о том, какие меры включить в новый пакет санкций, сообщили чиновники", - информирует издание.

Politico отмечает, что такой шаг Брюсселя - уступка Варшаве, которая "попросила привязать "потолок" цен на российскую нефть к девятому пакету санкций против РФ".

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По данным издания, накануне переговорщики ЕС возобновили переговоры по установлению конкретного лимита на российскую нефть. Предполагалось, что страны блока объявят о достигнутых по этому вопросу договоренностях на минувшей неделе, однако между ними по-прежнему есть разногласия.

Ранее Bloomberg сообщало, что Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель. Польша и страны Балтии выступают за более низкий уровень цены, в то время как Греция, Мальта и Кипр не хотят "потолка" цен ниже $70.

Меры ЕС в отношении российской нефти начнут действовать 5 декабря. Таким образом, страны блока "находятся под давлением жестких временных рамок".

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак 21 ноября заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.

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