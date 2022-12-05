Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии в понедельник внесло в парламент законопроект о вступлении страны в Североатлантический альянс, говорится в заявлении на сайте финского МИД.

В нем отмечается, что документ содержит историю альянса, содержание Североатлантического договора и Оттавского договора (о запрете противопехотных мин), а также - изложение переговоров о вступлении Финляндии в НАТО, о деятельности, задачах и процессе принятия решений НАТО. В нем также рассматриваются последствия вступления НАТО для Финляндии.

Правительство Финляндии делает заключение, что "действующее законодательство позволяет Финляндии присоединиться к Североатлантическому договору и Оттавскому договору, и вытекающие из этого обязательства не требуют внесения немедленных поправок в национальное законодательство".

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, процесс столкнулся с противодействием со стороны Турции, которая обвинила Хельсинки и Стокгольм в укрывательстве лиц, которые признаны Анкарой террористами. После серии переговоров на различных уровнях были достигнуты договоренности о снятии препятствий для присоединения двух скандинавских стран к альянсу.

На данный момент 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Не ратифицировали документ парламенты Венгрии и Турции, однако, отмечает внешнеполитическое ведомство Финляндии, парламент может рассмотреть предложение правительства до того, как все государства-члены НАТО ратифицируют протокол о вступлении Финляндии в альянс.

После того, как парламент рассмотрит предложение, решение о вступлении Финляндии в НАТО примет президент республики.