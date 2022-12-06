Турция не видит конкретных шагов Швеции и Финляндии для решения вопроса их членства в НАТО

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар во вторник заявил, что Финляндия и Швеция предпринимают "провокационные действия", а не конкретные шаги, которые обозначены в качестве требований Анкары для вступления этих двух стран в НАТО.

"К сожалению, в Финляндии и Швеции все еще имеют место провокационные действия. Ожидаем от Швеции и Финляндии конкретных шагов", - цитирует Акара агентство "Анадолу".

Он указал, что требования, зафиксированные в трехстороннем меморандуме между Турцией, Швецией и Финляндия, "предельно ясны".

"Швеция и Финляндия взяли на себя определенные обязательства, которые должны быть выполнены. Этот меморандум - вовсе не конец, а лишь начало процесса. После решения всех вопросов - голосование по заявкам состоится в парламенте Турции", - добавил Акар.

Министр обороны Турции также сообщил, что в четверг, 8 декабря, проведет в Анкаре переговоры со своим финским коллегой Антти Кайкконеном.

Накануне правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но процесс столкнулся с противодействием со стороны Турции, которая обвинила Хельсинки и Стокгольм в укрывательстве лиц, которые признаны Анкарой террористами. После серии переговоров на различных уровнях были достигнуты договоренности о снятии препятствий для присоединения двух скандинавских стран к альянсу. Стороны подписали меморандум в июне 2022 года.

На данный момент 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Не ратифицировали документ парламенты Венгрии и Турции.