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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Талибы сообщили о задержании члена "ИГ", напавшего на посла Пакистана в Кабуле

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило о задержании члена "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), совершившего нападение на посла Пакистана в Кабуле.

"В Кабуле спецназ Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство - ИФ) задержал человека, стрелявшего в пакистанское посольство в прошлую пятницу. Этот человек является гражданином иностранного государства и членом "ИГ", - сообщил в понедельник в твиттере официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

"Расследование показало, что это нападение было организовано совместно "ИГ" и повстанцами. За нападением стоят некоторые иностранные группировки, целью которых является возбуждение недоверия между двумя братскими странами - Афганистаном и Пакистаном", - написал Муджахид.

По его информации, дальнейшее расследование этой атаки продолжается.

В пятницу афганские СМИ сообщили, что вооруженное нападение на посла Пакистана Убайда Низамани произошло в районе Карте Парван второго округа Кабула. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил нападение на посла и потребовал немедленного расследования и принятия мер против лиц, совершивших этот "гнусный акт".

Позже он сообщил, что посол Низамани находится в безопасности.

В свою очередь движение "Талибан" заявило, что проводит расследование по факту вооруженного нападения на посла Пакистана.

"Исламский Эмират Афганистан решительно осуждает попытку стрельбы и нападение на пакистанское посольство в Кабуле и желает скорейшего выздоровления пострадавшему сотруднику службы безопасности", - заявил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

Афганистан Кабул Талибан Исламское государство
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