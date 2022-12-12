Шесть граждан Пакистана погибли в конфликте на границе с Афганистаном

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Шесть граждан Пакистана погибли в перестрелке с талибами ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) на пакистано-афганской границе, сообщил спецпредставитель Пакистана по Афганистану Мухаммад Садик.

"Спецпредставитель Пакистана сообщил, что шесть пакистанских граждан были убиты и еще 17 ранены в результате обстрела талибами гражданских районов в районе Чаман на пакистано-афганской границе", - сообщает информационное агентство Aamaj News.

По сообщению агентства, талибы, в свою очередь, заявляют, что в ходе этого конфликта один из их людей был убит, а еще 13 человек, в том числе трое мирных жителей, получили ранения.

Министерство иностранных дел Пакистана осудило этот конфликт, отметив в своем заявлении в соцсетях, что "такие прискорбные события не согласуются с братскими отношениями двух стран". Должностные лица талибов были проинформированы о том, что подобные инциденты должны быть предотвращены в будущем, и против них должны быть приняты самые решительные меры", - говорится в заявлении.

По версии пакистанской стороны, вооруженный конфликт разгорелся накануне вблизи погранперехода Спинболдак (провинция Кандагар) после того, как талибы захотели построить новые контрольно-пропускные пункты, но столкнулись с препятствием со стороны пакистанских войск.