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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Пакистан требует тщательного расследования покушения на своего посла в Кабуле

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил нападение на посла этой страны в Кабуле (Афганистан) Убайда Низамани и потребовал немедленного расследования.

"Я решительно осуждаю подлое покушение на главу миссии Пакистана в Кабуле. Требую немедленного расследования и принятия мер против лиц, совершивших этот гнусный акт", - написал Шариф в пятницу в твиттере.

Позже он сообщил, что посол Низамани находится в безопасности.

"Только что разговаривал с Убайдом Низамани, главой пакистанской миссии в Кабуле. С облегчением узнал, что он в безопасности. Я выразил солидарность правительства и народа с ним, заверив при этом в полной поддержке и помощи ему и миссии по всем пунктам", - написал Шариф.

В свою очередь контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) заявило, что проводит расследование по факту вооруженного нападения на посла Пакистана.

"Исламский Эмират Афганистан (так талибы называют свое правительство - ИФ) решительно осуждает попытку стрельбы и нападение на пакистанское посольство в Кабуле и желает скорейшего выздоровления пострадавшему сотруднику службы безопасности", - заявил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

"Исламский Эмират никогда не позволит эгоистичным людям поставить под угрозу безопасность дипломатических миссий в Кабуле. Силовые структуры серьезно расследуют этот инцидент, после установления виновных будет назначено наказание в рамках закона", - написал Балхи в твиттере.

Афганские СМИ сообщили, что вооруженное нападение на посла Пакистана произошло в районе Карте Парван второго округа Кабула. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за это нападение.

Пакистан Афганистан Кабул
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