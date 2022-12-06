Макрон призвал не сеять панику во Франции из-за возможных проблем в энергетике

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Французский президент Эммануэль Макрон во вторник заявил, что причин для распространения панических настроений во Франции в связи с ситуацией в энергетике нет.

"Нам нельзя пугать людей. Мы должны прекратить подобное", - приводят западные СМИ слова президента.

"Роль государственных учреждений состоит не в том, чтобы распространять страх или руководить при помощи страха", - подчеркнул Макрон.

При этом он выразил уверенность, что Франция переживет эту зиму. Макрон также назвал абсурдными предположения, что возможные блэкауты нанесут ущерб французской инфраструктуре.

С 1981 года Франция постоянно была нетто-экспортером электроэнергии своим соседям, в частности, благодаря атомным электростанциям, которые обеспечивают более 60% производства электроэнергии в стране. Но с января Франция импортировала больше электроэнергии, чем экспортировала, потому что почти половина ее атомного парка не действует из-за планового, но порой продленного технического обслуживания или иных технических проблем.

Как отмечают СМИ, французская генерирующая компания Electricite de France SA ведет интенсивные работы по перезапуску ядерных реакторов.

Ожидается, что Франция без затруднений переживет декабрь, но в январе существуют риски отключений электричества в случае сильных холодов, если не снизится потребление.

Французские власти ранее предупреждали о возможных перебоях с электроснабжением в стране, но заверяли, что блэкауты продлятся не более двух часов, и о них будет известно заранее. Телекоммуникационная компания Orange S.A. отмечала, что в случае длительных проблем с электроснабжением могут быть недоступны звонки в экстренные службы. Также поступали предупреждения о вероятных сложностях с функционированием банкоматов и медицинской техники, установленной дома.