Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Во Франции из-за технических работ задерживают перезапуск двух реакторов АЭС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Французской энергогенерирующей компании Electricite de France SA (EDF) пришлось перенести сроки перезапуска двух реакторов АЭС из-за затянувшегося технического обслуживания, сообщает в понедельник Bloomberg.

"Electricite de France SA продлила на четыре месяца приостановку работы двух реакторов на техобслуживание и предупредила, что в 2023 году может вести длительный профилактический ремонт еще на семи реакторах", - передает агентство.

"Французский парк ядерных реакторов - самый большой в мире - в этом году столкнулся с продолжительными отключениями, что еще больше усилило зависимость Европы от газа в период рекордных цен на него", - поясняет Bloomberg.

В миреМакрон призвал не сеять панику во Франции из-за возможных проблем в энергетикеЧитать подробнее

В частности, сроки перезапуска 2-го энергоблока на АЭС "Пенли" сдвинули с 29 января на 11 июня, а первого энергоблока на АЭС "Гольфеш" - с 18 февраля на 11 июня.

Кроме того, ранее приостановку работы третьего энергоблока на АЭС "Каттеном" продлили на месяц - до 26 марта, а перезапуск второго энергоблока на АЭС "Сиво" отложили более чем на месяц - на 19 февраля.

Bloomberg напоминает, что многие реакторы во Франции пришлось останавливать из-за обнаруженных в 2021 году проблем с их системами охлаждения. И хотя EDF за последние недели вернула в строй многие реакторы, ее АЭС с устаревающим оборудованием, похоже, будет вырабатывать энергии намного меньше оптимальных показателей. Этот может усилить энергетический кризис, который уже обошелся Европе в $1 трлн издержек.

В данный момент французские реакторы работают на две трети мощности, в результате чего для получения электричества приходится тратить больше газа из европейских хранилищ. В частности, проблемы с французской атомной отраслью затронули Великобританию, импортировавшую энергию с материка.

Также на прошлой неделе в EDF объявили, что по техническим причинам откладывается на несколько месяцев намеченный на 2024 год запуск нового реактора в регионе Нормандия.

Французские власти ранее предупреждали о возможных перебоях с электроснабжением в стране, но заверяли, что блэкауты продлятся не более двух часов, и о них будет известно заранее. Телекоммуникационная компания Orange S.A. отмечала, что в случае длительных проблем с электроснабжением могут быть недоступны звонки в экстренные службы. Также поступали предупреждения о вероятных сложностях с функционированием банкоматов и медицинской техники, установленной дома.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС договорились о потолке цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Аватар" собрал $134 млн в североамериканском прокате в первые выходные

"Аватар" собрал $134 млн в североамериканском прокате в первые выходные

"Роскосмос" не видит необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Вооруженные силы Белоруссии завершили проверку боеготовности

ЧМ-2022

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Вопрос о цене газа для Белоруссии будет решен на высшем уровне

Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 85%

Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 85%

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });