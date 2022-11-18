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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Наибольший риск нехватки электроэнергии грозит Франции в январе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Франция в случае нехватки электроэнергии, скорее всего, столкнется с ней в январе, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на данные оператора энергосетей Франции RTE.

"Ситуация кажется менее рискованной в декабре и в период с конца февраля, но на январь приходится больше рисков, чем предполагал наш предыдущий анализ", - цитирует агентство отчет RTE.

При этом оператор обещает за три дня до возможных перебоев с подачей электроэнергии направить клиентам уведомление о необходимости снизить потребление. В RTE уточнили, что обстановка также будет зависеть от климатических условий.

В компании пояснили, что такие прогнозы их заставила сделать ситуация во французской ядерной отрасли и опасения по поводу вероятной нехватки мощностей АЭС. Так, ремонт и техническое обслуживание почти половины ядерных реакторов, которыми заведует французская генерирующая компания Electricite de France SA (EDF), привели к тому, что в 2022 году Франции - традиционному экспортеру электроэнергии - пришлось ее импортировать, поясняет Bloomberg.

На 18 ноября EDF располагает 31 работающим реактором из их общего количества в 56. EDF планирует вернуть в строй еще 15 реакторов до конца 2022 года и еще 10 в январе - феврале 2023 года. Однако при этом компания остановит на плановое обслуживание другие ядерные реакторы.

Агентство напоминает, что ранее французское правительство с целью избежать возможные блэкауты призвало компании, местные власти и домохозяйства беречь электричество.

Франция
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