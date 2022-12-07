Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Комитеты Конгресса США согласовали военный бюджет на 2023 год

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Профильным комитетам Палаты представителей и Сената США удалось договорится по проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму $847,3 млрд.

"Мы рады объявить, что пришли к двухпартийному, двухпалатному соглашению по закону о финансировании национальной обороны в этом году", - говорится в распространенном заявлении.

В нем комитеты призвали Конгресс "быстро принять проект закона, а президента - подписать его, когда он попадет к нему на стол".

В пояснениях к документу указывается, что США выделят $6 млрд на Европейскую инициативу сдерживания - программу по усилению военного присутствия США в Европе. В тексте отмечается, что это на $2,1 млрд больше запроса, составлявшего $3,9 млрд. Принятое решение объясняется тем, что "основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы".

Проектом документа предлагается введение санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ. Кроме того, запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере продлевается еще на пять лет.

В проекте бюджета также говорится, что предусмотрено "расширить и модифицировать инициативу помощи Украине в сфере безопасности", на что в 2023 году будет выделено дополнительно $800 млн.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent торгуется у $79,56 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 7 декабря

Демократ Уорнок победил во втором туре выборов в Сенат США в Джорджии

Демократ Уорнок победил во втором туре выборов в Сенат США в Джорджии

Иранский патрульный катер пытался ослепить суда ВМС США в Ормузском проливе

Суд присяжных признал виновными в налоговом мошенничестве две компании Трампа

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Тбилисский суд рассмотрит вопрос о возможной отсрочке тюремного наказания для Саакашвили

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

ЕС профинансирует до 85% затрат на Rail Baltica, признав этот проект оборонным

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });