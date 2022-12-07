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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Кремль заявил о конфронтационном по отношению к РФ характере проекта военного бюджета США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Проект оборонного бюджета США носит беспрецедентно конфронтационный характер по отношению к РФ, что чревато серьезными последствиями по дестабилизации обстановки на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер, что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте ", - сказал Песков журналистам в среду.

Ранее сообщалось, что профильным комитетам Палаты представителей и Сената США удалось договорится по проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму $847,3 млрд.

В пояснениях к документу указывается, что США выделят $6 млрд на Европейскую инициативу сдерживания - программу по усилению военного присутствия США в Европе. В тексте отмечается, что это на $2,1 млрд больше запроса, составлявшего $3,9 млрд. Принятое решение объясняется тем, что "основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы".

Проектом документа предлагается введение санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ. Кроме того, запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере продлевается еще на пять лет.

В проекте бюджета также говорится, что предусмотрено "расширить и модифицировать инициативу помощи Украине в сфере безопасности", на что в 2023 году будет выделено дополнительно $800 млн.

Дмитрий Песков США
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