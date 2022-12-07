Премьер Монголии на фоне протестов пообещал разобраться с кражей угля

Протесты в Улан-Баторе Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ пообещал пролить свет на обстоятельства дела о масштабном хищении угля, призвал население соблюдать спокойствие, сообщают местные СМИ.

"Мы продолжим двигаться вперед. Я буду работать с правительством, парламентом и президентом Монголии, чтобы решить проблему хищения угля и покончить с ней", - заявил премьер протестующим.

Глава правительства поблагодарил граждан, вышедших с протестами на центральную площадь в Улан-Баторе, и призвал их сохранять спокойствие.

В столице Монголии уже несколько дней проходят акции протеста в связи со скандалом, вызванным информацией о хищении угля. По неофициальным данным, всего в стране похитили 6,5 млн тонн угля стоимостью $1,7 млрд.

Монгольские власти обратились к Китаю с просьбой помочь в расследовании этого дела.

86% экспорта Монголии приходится на Китай, и более его половины составляет уголь. По данным монгольского национального статистического управления, в 2021 году Монголия экспортировала в Китай 16 млн тонн угля, а в этом году поставила еще не менее 19 млн тонн. Стоимость экспортированного Монголией угля за первые девять месяцев 2022 года составила $4,5 млрд – почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.