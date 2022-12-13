Экс-президента Монголии и других политиков подозревают в причастности к хищению угля

Экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Агентство по борьбе с коррупцией Монголии во вторник сообщило, что бывший президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и ряд других высокопоставленных лиц, вероятно, причастны к масштабному хищению угля, передают азиатские СМИ.

По их данным, есть основания для проверки их причастности к незаконному экспорту угля.

Отмечается, что с делом могут быть связаны, в частности, бывший председатель администрации президента Олзийхуугийн Шижир, бывший министр дорожного и транспортного развития Дангаагийн Ганбат, бывший глава канцелярии президента Зандаахуугийн Энхболд, губернатор аймака Умнеговь Ренчинбямбын Сэддорж.

Пресса сообщает, что совместная оперативная группа Агентства по борьбе с коррупцией, Главного разведывательного управления и Главного управления полиции Монголии проводит расследование по делу о добыче и продаже угля, а также приобретении товаров и услуг на государственные средства. Обвинения уже предъявили 35 людям. Также проведены обыски на 47 объектах, задержали 15 человек, 10 человек находятся в СИЗО.

В столице Монголии уже несколько дней проходят акции протеста в связи со скандалом, вызванным информацией о хищении угля. По неофициальным данным, всего в стране похитили 6,5 млн тонн угля стоимостью $1,7 млрд.

Монгольские власти обратились к Китаю с просьбой помочь в расследовании этого дела.

86% экспорта Монголии приходится на Китай, и более его половины составляет уголь. По данным монгольского национального статистического управления, в 2021 году Монголия экспортировала в Китай 16 млн тонн угля, а в этом году поставила еще не менее 19 млн тонн. Стоимость экспортированного Монголией угля за первые девять месяцев 2022 года составила $4,5 млрд - почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.