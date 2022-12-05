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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Жители Монголии третий день протестуют в столице в связи с масштабной кражей угля

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В столице Монголии Улан-Баторе третий день подряд проходят акции протеста в связи с масштабным хищением угля, передают в понедельник местные СМИ.

По неофициальным данным, всего похитили 6,5 млн тонн угля стоимостью $1,7 млрд. Монгольские власти обратились к Китаю с просьбой помочь в расследовании этого дела.

86% экспорта Монголии приходится на Китай, и более его половины составляет уголь. По данным монгольского национального статистического управления, в 2021 году Монголия экспортировала в Китай 16 млн тонн угля, а в этом году поставила еще не менее 19 млн тонн. Стоимость экспортированного Монголией угля за первые девять месяцев 2022 года составила $4,5 млрд - почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Монголия Улан-Батор
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