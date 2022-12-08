В Индонезии зафиксировали очередное сильное землетрясение

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сильное землетрясение произошло в четверг на индонезийском острове Ява, сообщают азиатские СМИ.

Подземные толчки ощущались, в частности, в столице Индонезии.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,8. Очаг располагался в районе провинции Западная Ява на глубине 123 км.

При этом, сейсмологическое агентство Индонезии оценило магнитуду в 6,1.

В конце ноября в этой же провинции уже фиксировали мощное землетрясение, тогда погибли более 300 человек, около 600 пострадали.