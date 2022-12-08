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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

В Индонезии зафиксировали очередное сильное землетрясение

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сильное землетрясение произошло в четверг на индонезийском острове Ява, сообщают азиатские СМИ.

Подземные толчки ощущались, в частности, в столице Индонезии.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,8. Очаг располагался в районе провинции Западная Ява на глубине 123 км.

При этом, сейсмологическое агентство Индонезии оценило магнитуду в 6,1.

В конце ноября в этой же провинции уже фиксировали мощное землетрясение, тогда погибли более 300 человек, около 600 пострадали.

Последствия землетрясения в Индонезии

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По интенсивности сотрясений в эпицентре последнее землетрясение оценивается как "очень сильное".Число погибших из-за землетрясения превысило 160 человек. Как заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил, многие из погибших были школьниками.Более 13 тысяч человек, чьи дома оказались сильно повреждены землетрясением, были доставлены в эвакуационные центрыОчаг землетрясения находился близ города Чианджур с населением около 175 тысяч человек. Население одноименного региона превышает 2,5 миллиона человек.Индонезия регулярно сталкивается с разрушительными землетрясениями. Так, в феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли не менее 25 человек, более 460 получили ранения. В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибли более 100 человек и около 6,5 тысячи получили ранения.Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало не менее 25 афтершоковМощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 тысяч человек в ряде стран, большинство - в Индонезии.
По интенсивности сотрясений в эпицентре последнее землетрясение оценивается как "очень сильное".
Индонезия Ява
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