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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В Индонезии произошло второе за сутки землетрясение

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В индонезийской провинции Малуку, расположенной в северной части Молуккского архипелага, зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, землетрясение произошло в 342 км к юго-западу от города Туал в 02:47 вторника по местному времени (20:47 понедельника по московскому времени).

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Отмечается, что подземные толчки ощутили около 14 млн жителей Индонезии, Австралии и Восточного Тимора. В EMSC предупредили, что в ближайшие часы или дни могут последовать эхо-толчки, а также рекомендовали не приближаться к пострадавшим районам.

Это второе землетрясение в Индонезии за сутки. В 15:26 по московскому времени в провинции Восточная Ява ранее зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на глубине 55,4 км.

В геофизическом агентстве Индонезии в свою очередь отметили, что предупреждений о возможности возникновения цунами не объявлялось.

Индонезия
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