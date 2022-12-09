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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в пятницу по московскому времени с 40 британскими спутниками связи One Web, совершила успешную управляемую посадку на площадку на космодроме во Флориде, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в четверг в 17:27 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 01:27 по Москве) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в четвертый раз, совершила успешную посадку примерно через восемь минут после старта.

В рамках миссии Falcon 9 через час после старта аппараты OneWeb должны быть выведены на орбиту высотой 600 км. Они пополнят орбитальную группировку OneWeb, которая уже состоит из 462 спутников. Всего планируется группировка из 648 аппаратов.

Это первый запуск спутников OneWeb компанией SpaceX и самый большой по количеству аппаратов. Они предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи.

Falcon 9 SpaceX
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