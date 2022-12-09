Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в пятницу по московскому времени стартовала на орбиту с 40 британскими спутниками связи OneWeb, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен в четверг в 17:27 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 01:27 по Москве) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через час после старта спутники каждый весом около 150 кг будут выведены на низкую околоземную орбиту высотой 600 км, а затем с помощью своих ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 1200 км.

Они пополнят орбитальную группировку OneWeb, которая уже состоит из 462 спутников. Всего планируется группировка из 648 аппаратов.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется для запусков уже в четвертый раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на площадку Z-1 на космодроме на мысе Канаверал.

Это первый запуск спутников OneWeb компанией SpaceX и самый большой по количеству аппаратов. Они предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи.

По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

С 2019 года, когда были запущены первые спутники OneWeb, они выводились на орбиту с помощью российских ракет "Союз". 24 февраля 2022 года в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на санкции, прежний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

4 марта он поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

В последующем британская компания заключила соглашения о запусках своих спутников с американской компанией SpaceX и коммерческим предприятием Индийской организации космических исследований (ISRO) NewSpace India.