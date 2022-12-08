Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" вывела на околоземную орбиту гиперспектральный спутник комплексного наблюдения, сообщила в четверг Шанхайская академия космических технологий (SAST).

Запуск был осуществлён в 02:31 по Пекинскому времени (21:31 по Москве) с космодрома Тайюань.

По данным академии, аппарат планируется использовать для наблюдения за окружающей средой, мониторинга атмосферы, разведывания природных ресурсов, исследования климатических изменений и отслеживания выбросов метана и парниковых газов.