Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" вывела на околоземную орбиту гиперспектральный спутник комплексного наблюдения, сообщила в четверг Шанхайская академия космических технологий (SAST).

Запуск был осуществлён в 02:31 по Пекинскому времени (21:31 по Москве) с космодрома Тайюань.

По данным академии, аппарат планируется использовать для наблюдения за окружающей средой, мониторинга атмосферы, разведывания природных ресурсов, исследования климатических изменений и отслеживания выбросов метана и парниковых газов.

Китай Чанчжэн-2D
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на рекордную сумму свыше $855 млрд

Что произошло за день: четверг, 8 декабря

ЕС не будет признавать загранпаспорта России, выданные на новых территориях

Первые монеты с портретом Карла III поступили в обращение в Великобритании

Первые монеты с портретом Карла III поступили в обращение в Великобритании

Совет ЕС принял Хорватию в Шенгенскую зону

Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

В Германии допустили новые задержания по подозрению в подготовке госпереворота

В Германии допустили новые задержания по подозрению в подготовке госпереворота

Журналисты The New York Times устроили первую за 40 лет массовую забастовку

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Песков назвал неверной трактовку Reuters позиции Узбекистана по газовому союзу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });