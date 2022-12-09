Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 647,8 млн

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 647 863 887, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 649 698 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 365 270 и 1 084 263.

Индия - 44 675 662 и 530 653.

Франция - 38 532 642 и 160 558.

Бразилия - 35 531 716 и 690 667.

Германия - 36 726 061 и 158 851.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 853,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 314 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 432, в Бразилии - 3 207, в Германии - 1 894.