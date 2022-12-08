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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

В РФ за сутки коронавирусом заразились более 7 тысяч человек

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,4 тыс. случаев, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 7 430 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 453 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6,6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 935 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 495. Таким образом, показатель заболеваемости превысил значение в 7 тыс. заболевших за сутки впервые с конца октября.

За минувшие сутки скончались 54 человека, накануне сообщалось о 58 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 315 человек, или на 7,1% меньше в сравнении с 7 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 643 194 случая заражения коронавирусной инфекцией, 392 454 умерших и 21 043 426 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 08 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
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