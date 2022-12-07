В Китае объявили об очередном смягчении мер по борьбе с COVID-19

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая объявили об очередном смягчении мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, в частности, о снижении масштабов локдаунов, сообщает в среду Associated Press.

Теперь на локдауны будут закрывать жилые этажи и здания, а не отдельные районы и кварталы, как это было раньше. Также люди с положительным тестом на COVID-19 смогут самоизолироваться дома, а не в переполненных полевых больницах. Кроме того, школы, в которых не было зафиксировано вспышек заболевания, должны будут вернуться к очному формату.

Ранее власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, в том числе в крупных городах Гуанчжоу и Чэнду. До этого в ряде городов Китая прошли протесты против антикоронавирусных ограничений из-за политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которой придерживаются власти. Сообщалось о столкновениях между протестующими и сотрудниками полиции в Гуанчжоу. В ВОЗ назвали верным решение Китая ослабить некоторые меры по борьбе с коронавирусом.