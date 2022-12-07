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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Китае объявили об очередном смягчении мер по борьбе с COVID-19

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая объявили об очередном смягчении мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, в частности, о снижении масштабов локдаунов, сообщает в среду Associated Press.

Теперь на локдауны будут закрывать жилые этажи и здания, а не отдельные районы и кварталы, как это было раньше. Также люди с положительным тестом на COVID-19 смогут самоизолироваться дома, а не в переполненных полевых больницах. Кроме того, школы, в которых не было зафиксировано вспышек заболевания, должны будут вернуться к очному формату.

Ранее власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, в том числе в крупных городах Гуанчжоу и Чэнду. До этого в ряде городов Китая прошли протесты против антикоронавирусных ограничений из-за политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которой придерживаются власти. Сообщалось о столкновениях между протестующими и сотрудниками полиции в Гуанчжоу. В ВОЗ назвали верным решение Китая ослабить некоторые меры по борьбе с коронавирусом.

"Нулевая терпимость" к COVID-19 в Китае

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Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19С целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьмиОднако последние несколько дней в КНР выявляют рекордное для этой страны количество случаев COVID-19: так, накануне медики диагностировали около 40 тыс. случаев заражения коронавирусомМедицинские работники-добровольцы готовят пакеты с продуктами для жителей, находящихся на карантине в ПекинеВ Пекине, население которого составляет около 22 млн человек, приняли решение закрыть школы и перевести учащихся на дистанционное обучениеГородские власти также распорядились закрыть рестораны и призвали работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работыО вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции КитаяЗаболеваемость COVID-19 растет по всей странеВласти Шэньчжэня ограничат посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19Ожидают, что снятие основной части ковидных ограничений в Китае произойдет во второй половине 2023 годаВласти Гуанчжоу закрыли на локдаун район Байюнь, в котором проживают около 3,7 млн человек, а жителей некоторых районов города Шицзячжуан попросили не покидать дома, пока в городе проводятся массовые тесты на вирусПротестующие требуют прекратить локдауны в Китае
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 07 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Китай
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