Москва заявила протест Литве в связи с планами ликвидировать захоронение советских солдлат

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Временную поверенную в делах Литвы в России Йоланту Тубайте вызвали в российский МИД, где ей был заявлен протест в связи с планами литовских властей по ликвидации захоронения советских солдат и офицеров в Вевисе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в г. Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов", - говорится в сообщении.

В ходе встречи было подчеркнуто, что после российского демарша от 30 апреля, связанного с аналогичными действиями Вильнюса в отношении захоронения в городе Шяуляй, "злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов в Литве продолжает набирать обороты".

"В очередной раз представителю Литвы было указано, что уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в Российской Федерации. Все лица, несущие за это персональную ответственность, в Москве хорошо известны", - сообщили на Смоленской площади.