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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Немецкий суд утвердил аресты 23 ультраправых, подозреваемых в подготовке переворота

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Судебные власти Германии в пятницу утвердили аресты задержанных ранее 23 участников ультраправой группировки "Рейхсбюргер", которых подозревают в планах свергнуть правительство, сообщает Associated Press.

Кроме того, власти Германии инициировали запрос на выдачу еще двух подозреваемых, задержанных в Австрии и Италии.

В прокуратуре отмечали, что 22 гражданина Германии и одна россиянка задержаны в результате нескольких рейдов в ФРГ в среду.

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Последователи движения "Рейхсбюргер" отрицают легитимность существующей конституции и правительства Германии и утверждают, что до сих пор существует немецкая империя (рейх). В случае возможного путча группировка назначила бы "Генриха П.Р" регентом.

Ранее сообщалось, что в Германии прошли масштабные рейды против ультраправых, задержаны более 20 человек. В немецкой прокуратуре сообщали, что подозреваемые, предположительно, создали в прошлом году "террористическую организацию с целью свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его собственной формой государства, которая уже находилась на стадии создания". В ведомстве добавили, что руководили этой группой 71-летний "Генрих П.Р" и 69-летний "Рюдигер В.П". По данным журнала Der Spiegel, первый является членом небольшой дворянской семьи, а второй - бывший десантник.

По данным немецких властей, группа планировала нападение на здание Бундестага, захват депутатов в заложники, а также нападения на электростанции с целью вызвать перебои в энергоснабжении, чтобы подорвать позиции нынешней власти, создать условия для гражданской войны, свергнуть федеральное правительство и захватить власть. По информации спецслужб, группа распланировала, кто займет определенные министерские должности.

Германия Рейхсбюргер
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