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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Власти Германии обвинили пятерых человек в намерении совершить госпереворот

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Германии в понедельник обвинила пятерых человек в формировании террористической организации и намерении совершить государственный переворот, сообщает Associated Press (AP).

По данным прокуратуры, четверо обвиняемых мужчин и одна женщина планировали организацию переворота в стране. В частности, планировалось похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха.

Этих людей задержали в прошлом году, они находились под стражей в досудебном заключении.

АР отмечает, что обвиненные являются последователями идеологии движения "Рейхсбюргер". В декабре 2022 года власти раскрыли аналогичные планы свержения правительства, тогда были утверждены аресты 23 участников группировки.

Последователи движения "Рейхсбюргер" отрицают легитимность нынешней конституции и правительства Германии и настаивают на легитимности конституции Германской империи второй половины XIX века.

Германия
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