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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Корабль Orion преодолел более половины пути от Луны к Земле

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Тестовый беспилотный американский космический корабль Orion в рамках лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1) уже находится на полпути к Земле, сообщило NASA.

В настоящее время корабль, возвращаясь домой, летит в 306 тыс. от Земли и в 310 тыс. км от Луны.

Приводнение спускаемой капсулы корабля планируется 11 декабря в 12:40 по времени Восточного побережья США (в 20:40 по московскому времени) в Тихом океане у южного побережья Калифорнии.

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В ходе миссии, которая продолжается уже более 23 дней, корабль Orion дважды - 21 ноября и 5 декабря совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. На тот момент расстояние до поверхности Луны составляло порядка 85 тыс. км. Нахождение корабля на этой орбите позволило оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.

Запуск корабля был осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1. Ракета стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

На его борту находится манекен, датчики на котором должны измерять воздействие условий полета на будущие экипажи.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн. По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Orion НАСА Луна NASA
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