Корабль Orion повторно облетел Луну и взял курс на Землю

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Тестовый беспилотный американский космический корабль Orion в понедельник совершил в автономном режиме второй по счету облет Луны на низкой высоте, после чего направился к Земле, сообщает NASA.

Максимальное приближение к поверхности Луны составило около 129 км.

В 11:43 по времени Восточного побережья США (19:43 по Москве) на корабле был запущен маршевый двигатель для выхода на траекторию полета к Земле. Двигатель проработал штатно в течение запланированных 3 минут 27 секунд. После этого корабль начал отдаляться от естественного спутника Земли.

1 декабря Orion совершил успешный маневр по схождению с дальней ретроградной орбиты вокруг Луны, где он находился шесть дней. На тот момент расстояние до поверхности Луны составляло порядка 85 тыс. км. Нахождение корабля на этой орбите позволило оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.

11 декабря Orion должен приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

На его борту находится манекен, датчики на котором должны измерять воздействие условий полета на будущие экипажи.

Американский космический корабль Orion в рамках тестового беспилотного полета 21 ноября совершил свой первый успешный облет Луны. В районе Обратной стороны Луны Orion пролетел на высоте 130 км от поверхности естественного спутника Земли, а затем начал постепенно удаляться от него в целях выхода на запланированную дальнюю ретроградную орбиту вокруг естественного спутника Земли.

Запуск корабля был осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Ракета стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Тестовый полет должен показать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета SLS и миссии Artemis

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель – возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.