Космический корабль Orion в воскресенье приводнится в Тихом океане

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Тестовый беспилотный американский космический корабль Orion после завершения полета к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1) в воскресенье должен приводниться в Тихом океане, сообщает NASA.

Приводнение спускаемой капсулы корабля планируется 11 декабря в 12:40 по времени Восточного побережья США (в 20:40 мск) у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорнии.

В ходе миссии, которая продолжалась более 25 дней, корабль Orion дважды - 21 ноября и 5 декабря совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. На тот момент расстояние до поверхности Луны составляло порядка 85 тысяч км. Нахождение корабля на этой орбите позволило оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.

Запуск корабля был осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1. Ракета стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

На его борту находится манекен, датчики на котором должны измерять воздействие условий полета на будущие экипажи.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъемности до 130 тонн. По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.