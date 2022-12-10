Эксперты рассказали о первых результатах изучения свинцовых саркофагов из Нотр-Дама

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В двух свинцовых саркофагах, найденных во время работ по восстановлению собора Парижской Богоматери после пожара, были захоронены представитель знати и каноник, сообщается на сайте Национального института охранных археологических исследований (Inrap).

Саркофаги были обнаружены на разной глубине весной этого года при подготовке к возведению строительных лесов для реконструкции шпиля собора. Согласно сообщению, саркофаги имели повреждения, тем не менее, останки усопших хорошо сохранились. Экспертиза проводилась в Тулузе.

Первым было обнаружено захоронение мужчины в возрасте 25-40 лет, личность которого пока не установлена. Эксперты предполагают, что этот человек с ранних лет ездил верхом. В изголовье были найдены фрагменты растений, предположительно, остатки венца из цветов.

Тело было забальзамировано. Как сообщает BFMTV со ссылкой на руководителя раскопок, это указывает на богатство и высокое положение мужчины в обществе. По его словам, захоронение относится к периоду между XIV и концом XVII века.

Во втором саркофаге покоился каноник Антуан Де Ла Порт, умерший в 1710 году в возрасте 83 лет. Его имя было указано на табличке.

Исследование находок продолжается, новые результаты ожидаются в первой половине 2023 года.

По данным BFMTV, найденные останки будут находиться в ведении института еще два года, после чего они будут переданы министерству культуры Франции, которое решит их дальнейшую судьбу.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, приведший к обрушению шпиля и крыши здания. Пожар начался на строительных лесах.

В июле министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что открытие собора для посещений и проведения религиозных мероприятий запланировано на 2024 год.