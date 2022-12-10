Что произошло за день: суббота, 10 декабря

Новый суточный рекорд поставок по "Силе Сибири", поражение сборной Португалии в четвертьфинале, пожар в усадьбе Лопухиных в Москве

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" в пятницу обновил рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири". Превышение суточных контрактных обязательств составило 16,4%.

- Пожар произошел в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке Москвы. Возгорание было ликвидировано к 10:16. Сообщалось об одном пострадавшем. В Пушкинском музее сообщили, что усадьба не имеет к ним отношения, а Международный центр Рерихов заявил, что она передана Музею Востока для проведения плановых ремонтно-реставрационных работ.

- Иностранные партнеры приостановили участие в проекте орбитального телескопа "Спектр-УФ". Как сообщил главный конструктор проекта Сергей Шостак, Институт астрономии РАН проработал замену элементов иностранных научных приборов на компоненты отечественного производства.

- Космонавты в феврале установят на МКС средство связи нового поколения. Установка будет организована во время выхода в открытый космос.

- Эксперты рассказали о первых результатах изучения свинцовых саркофагов из Нотр-Дама, найденных при подготовке реконструкции шпиля. В одном из захоронений обнаружены останки представителя знати - неизвестного пока мужчины в возрасте 25-40 лет; тело было забальзамировано. Во втором покоился каноник, умерший в 1710 году. Исследование находок продолжается.

- Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ. На 42-й минуте гол провел Юссеф Эн-Несири. В полуфинале турнира Марокко сыграет с победителем матча Англия - Франция.