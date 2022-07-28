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Министр культуры Франции пообещала открыть Собор Парижской Богоматери в 2024 году

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Открытие Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара в 2019 году, для посещений и проведения религиозных мероприятий запланировано на 2024 год, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

"Ремонтные работы продвигаются быстро – в соответствии с графиком", - приводят французские СМИ слова министра.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

"Мы уверены, что 2024 год станет годом завершения большой части этих работ и открытия собора для богослужений и общественности", - отметила Абдул-Малак.

Она добавила, что это "амбициозная цель", поскольку "ремонтные работы – чрезвычайно сложные".

Армейский генерал Жан-Луи Жоржелен, которого президент Франции ранее сделал ответственным за восстановление Нотр-Дама, в интервью газете Le Figaro заявил, что "на данный момент ничего не указывает на то, что цель открыть собор в 2024 году не будет достигнута".

В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошел сильный пожар. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. Президент Франции Эммануэль Макрон ставил задачей завершить реставрацию в течение пяти лет – к 2024 году, однако архитекторы отмечали, что это маловероятно.

Франция
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