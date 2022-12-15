В перестрелке на границе Афганистана с Пакистаном есть погибший и раненые

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - На границе Афганистана и Пакистана произошла перестрела, с пакистанской стороны один человек погиб и еще 15 пострадали, пишет газета The News, ссылаясь на данные представителей властей.

По этим данным, с афганской территории пограничники обстреляли мирный населенный пункт в округе Чаман (провинция Белуджистан), пострадало мирное население. Пакистанские пограничники в ответ применили тяжелую артиллерию.

В администрации больницы Спинболдак в афганском Кандагаре сообщили, что пока в больницу доставлены двое раненых в результате этого конфликта, передает афганское агентство Aamaj News. Источники агентства говорят, что конфликт начался после того, как талибы захотели установить блокпост в районе Широ Убу, но этому помешали пакистанские военные.

Как и 11 декабря, перестрелка произошла в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) Спинболдак.

Талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) пока не комментировали случившееся.

11 декабря в приграничной перестрелке погибли шесть граждан Пакистана, еще 17 ранены были ранены, сообщила пакистанская сторона. Талибы тогда сообщили об одном погибшем и 13 раненых со своей стороны.