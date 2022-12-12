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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Евросоюз собирается создать пост спецпредставителя ЕС по санкциям

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ЕС планирует назначить бывшего посла в США Дэвида О'Салливана спецпредставителем союза по санкциям, он может занять эту должность в январе, сообщает The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Бывшего посла ЕС в США Дэвида О'Салливана попросили с января занять новую должность, задачей которой станет обеспечение усилий Еврокомиссии по полному соблюдению ограничительных мер, сообщили лица, знакомые с ситуацией", - пишет издание.

По его данным, ЕС собирается учредить новую должность - пост представителя по санкциям - "с целью обеспечения более строгого соблюдения мер союза в странах, включая Турцию, поскольку союз стремится пресечь обход своих мер в отношении России".

Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил FT, что решение по назначению на эту должность Еврокомиссия, как ожидается, примет во вторник.

"США и ЕС настаивают, в частности, на том, чтобы Анкара приняла меры в отношении поставок запрещенных товаров со стороны торговцев, которые хотят обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный в отношении России", - отмечает FT.

По словам чиновника ЕС, среди других стран, которые также находятся под пристальным вниманием Брюсселя - Сербия и ОАЭ.

ЕС США
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