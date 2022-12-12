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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Венгрия попросила ЕС исключить нескольких россиян из санкционного списка

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Венгрия попросила Евросоюз исключить некоторых граждан России из санкционного списка, сообщил Bloomberg. Не уточняется, идет ли речь об уже принятых санкциях, или о тех, которые ЕС готовит в настоящий момент.

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Девятый пакет санкций ЕС против России все еще находится в стадии согласования, так как главам МИД стран ЕС необходимо добиться согласия по ряду вопросов.

В новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Также ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ и Дальневосточного банка.

Венгрия Евросоюз ВГТРК НМГ МКБ Дальневосточный банк
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